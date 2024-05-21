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撿便宜時間到了？金融股回檔 00940成分股京城銀跌最重

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫。
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫。

台股21日下跌34.88點，收在21,236.75點，其中金融股跌勢較重，金融指數下跌1.33%，京城銀（2809）大跌超過5%，永豐金跌幅3.56%，中信金下跌約2%。值得注意的是，00940新納入的金融成分股京城銀、玉山金、永豐金、第一金和其餘金融股相比，表現較為疲弱。

金融股自3月以來一路走高，雖然在4月中時有隨大盤一同修正，但隨後反彈回升，一路向上驚驚漲，5/20金融指數最高來到1,983.72點，突破2022年4月的高點1,947.57點，創下歷史新高。

不過金融指數在昨日創高後，今回檔下跌，金融股全數收黑，以京城銀跌勢最重，收63.6元，跌幅5.22%；永豐金收23元，跌幅3.56%；中信金收37.75元，跌幅2.08%。玉山金、第一金分別下跌1.87%、1.9%。

值得注意的是00940先前才公布成分股異動名單，新納入21檔中有4檔為金融股，包括京城銀、玉山金、永豐金、第一金，而這4檔今皆屬跌勢較深的金融股。京城銀除了獲00940選入，元大台灣高股息ETF也穩定持股逾4.7%，另外，5月底將調整成分股的群益台灣精選高息ETF，也可望將京城銀納入。

不過，金融股仍有殖利率題材，京城銀每股配發現金股息3元，創下京城銀歷來配發股利的最高水準，股利配發率提高到約53%也是歷來最高，以21日收盤價63.6元估算，現金股息殖利率有4.7%。

玉山金每股配發1.4元股利，其中現金股利1.2元，股票股利0.2元，以今日收盤價28.85元計，現金殖利率為4.1%。以EPS 1.41元計算，總分配率衝高至99％。

永豐金每股配發1元股利，現金股利0.75元、股票股利0.25元，盈餘配發率61.72%。以今日收盤價23元計算，現金殖利率3.2%。永豐金2023年稅後盈餘197.64億元，EPS 1.62元。

京城銀 股利

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