台積電、鴻海、聯發科、富邦金…單筆或定期定額10年十大權值股！ 專家：廣達皆表現最佳

【文．玩股小博士】

投資老手常在說，如果進入股市不知道買什麼，直接找最大的就對了，投資龍頭股就是最好的選擇。

但這段話到底是對還是錯？如果選對了，當然就是飛黃騰達；但選錯了，那就必須住在套房了，少則數個月，多則數年無法脫手，至於要如何挑選，最簡單還是從權值股排行榜來看。

從證交所最新統計的市值排行來看，前十名都是大家耳熟能詳的公司，用產業大概可以分成七區別：

半導體：台積電（全球晶圓代工龍頭）、聯發科（國內第一、全球第三IC公司）

代工組裝：鴻海（全球組裝龍頭）

電腦及伺服器：廣達（國內伺服器生產龍頭）

電信業：中華電（國內電信龍頭）

金融業：富邦金（國內金融市值王）、國泰金、中信金

電源供應器：台達電（全球電源供應器龍頭）

石化：台塑化（國內乙烯生產龍頭）

不過如果你有看過我前幾篇文章，其實台積電（點我複習）、中華電（點我複習）都已經回測過了，所以就先扣掉，自己再去複習參考就好，這次我們回測方式就用「定期定額3,000元累積十年」、「單筆投入36萬放十年」兩種，至於股息就不用再投入，再來就是大家最喜歡詬病「買在低點」，那這次就設定每年都買在最高點，追高的績效如果還是很好，就沒話說了吧？而權值股理論上就要跟著大盤上漲，因此資本利得的空間也會更大，至於金融業有三檔，就以市值最大的富邦金作為回測代表。

聯發科（2454）：國內第一、全球第三IC公司

定期定額投入累積十年：累計總市值753,905元，年化報酬率7.7%。

單筆投入放十年：累計總市值899,976元，年化報酬率9.6%。

鴻海（2317）：全球組裝龍頭

定期定額投入累積十年：累計總市值566,666元，年化報酬率4.6%。 單筆投入放十年：累計總市值812,995元，年化報酬率8.5%。

廣達（2382）：國內伺服器生產龍頭

定期定額投入累積十年：累計總市值1,084,311元，年化報酬率11.7%。 單筆投入放十年：累計總市值1,316,182元，年化報酬率13.8%。

富邦金（2881）：國內金融市值王

定期定額投入累積十年：累計總市值484,197元，年化報酬率3%。 單筆投入放十年：累計總市值608,854元，年化報酬率5.4%。

台達電（2308）：全球電源供應器龍頭

定期定額投入累積十年：累計總市值504,822元，年化報酬率3.4%。 單筆投入放十年：累計總市值606,304元，年化報酬率5.3%。

台塑化（6505）：國內乙烯生產龍頭

定期定額投入累積十年：累計總市值241,165元，年化報酬率-3.9%。 單筆投入放十年：累計總市值376,020元，年化報酬率0.4%。

從定期定額投入累積十年排行來看，表現最佳的是廣達，總市值滾到1,084,311元，年化報酬率11.7%，相比本金投入36萬足足成長三倍以上！至於單筆投入放十年，表現最佳的也是廣達，總市值滾到1,316,182元，年化報酬率13.8%，比原始本金增加接近四倍。

不過廣達飆漲，除了AI行情之外，還有一個原因就是景氣谷底翻揚，所以績效才會這麼好，至於第二亮眼的是聯發科，其實這跟過去我們回測過的台積電都是屬於半導體產業，如果要說一個整體共通性，其實你可以發現這些表現前段班的公司基本上都屬於「科技族群」，以這三檔股票來舉例，聯發科IC設計晶片之後，就會像台積電下訂單製造晶片，接著晶片完成後再交給廣達組裝AI伺服器及電腦，這不就是同一個產業鍊嗎？

再來是表現比較落後的部分，末段班是台塑化，定期定額甚至還出現虧損，從36萬本金虧損到24萬多，這是因為景氣正在走跌，換句話來說，如果你想投資權值股，也想跟著大盤走，那麼選擇產業同樣非常重要，如果可以的話，先避免買到那種景氣正在走跌的，因為大家都不知道景氣何時回溫，而且微笑曲線搞不好要十年以上，好比台塑化都已經超過十年也還沒回本，我們人生有幾個十年？

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台股前十大權值股來比拼！長線投資買老大還要搭配產業才會贏？