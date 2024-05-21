政治信心動搖台股 電子僅撐盤金融回檔群龍無首

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股高檔震盪，政治動搖部分台股投資人信心是其中一項原因。圖／聯合報系資料照片
台股高檔震盪，政治動搖部分台股投資人信心是其中一項原因。圖／聯合報系資料照片

台北股市在520總統就職演說後陷入震盪，加權股價指數21日小跌34點，跌幅0.16％，以2萬1236點作收，成交量僅3731億，呈現價跌量縮格局，分析師表示，指數衝高後維持高檔、總統就職演講內容，以及輝達財報公布前的觀望氣氛，三項因素導致大盤陷入震盪。

資深分析師許博傑表示，520當天小漲13，21日小跌34點，均留下下影線，政治上的不確定性讓意智不堅的投資人棄守，其次是23日輝達財報公布今年第1季營收表現，但由於現在投資人對於輝達財報的胃口恐怕很重鹹，就擔心財報內容無法滿足投資人，市場觀望、保守。

早盤預估成交量能僅3000億元，盤中下殺時預估成交量增至3600億元，最終收盤為3731億元，與預估值相當，市場氣氛明顯偏向觀望。

許博傑指出，盤面上電子族群成交比重僅5成6，指數難有表現，電子成交占比須達6成5才會成為主流才能帶動大盤指數走揚，不過，21日盤面構結不佳，電子只撐盤，金融回檔幅度達1.34％，傳產休息，大盤因此呈現震盪。

台積電21日股價以841元作收，上漲6元，股價收在5日線之上；鴻海雖有低接買盤，但終場下跌1.5元，以166元作收；聯發科下跌15元，以1175元作收。金融股全盤皆墨，大型金控股跌幅在1％以上。

AI未來是否繼續上攻，要等輝達財報公布及其股價反應後才會明朗，台股如果電子類股無法成為主流，許博傑說，要等傳產股震盪完畢後是否接棒，傳產近期有題材可作文，例如國際銅價創新高，鎳價大漲、鋼市也有反彈訊號。

財報 輝達

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