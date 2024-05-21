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中鋼前四月合併稅前淨利21.4億元 年增147%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2024年前四月業績。(資料來源：中鋼)
中鋼2024年前四月業績。(資料來源：中鋼)

中鋼（2002）今年累計至4月合併稅前淨利21.4億元，年增147%。中鋼4月個體(非合併)碳鋼銷售量為680,086公噸；今年累計四月碳鋼銷售量為2,660,395公噸。

中鋼表示，今年累計前四月合併稅前淨利較去年同期增加，主要鋼鐵業單位毛利上漲且銷售數量增加，致營業收入及營業利益同步增加，另礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，致業外收入增加。全球經濟維持緩步復甦基調，OECD於5月初預估2024年全球經濟成長率將達3.1%，為今年以來第二度上修；受惠終端客戶回補庫存帶動台灣出口動能增溫，主計總處公布台灣第1季經濟成長率為6.31%，為近三年單季最佳表現。

鋼鐵需求方面，中國大陸刺激經濟政策逐漸發酵，第1季經濟成長率達5.3%，製造業活動加溫，國統局發布4月製造業PMI為50.4，連續兩個月處於擴張區間；美國消費者支出與投資表現穩健，終端市場消費動能續存；台灣4月出口年增率達4.3%，連續六個月年比呈現成長走勢；鋼鐵供給方面，中國大陸鋼廠減產有成，鋼廠與社會庫存同步下滑，因應第2季逢印度大選季節，印度鋼廠預計減產達百萬噸，有助舒緩供給壓力。整體而言，全球經濟溫和復甦，製造業訂單處於逐漸回升階段，國際鋼市穩中向上。

中鋼

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