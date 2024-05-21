台股跌34點收21,236點、台積電漲6元收841元 櫃買指數由黑翻紅

台股21日守穩21,200元大關，收盤指數21,236.75點，跌34.88點、跌幅0.16%，成交金額3,731.01億元。另外，櫃買指數由黑翻紅，收251.27點、漲0.13點、漲幅0.05%。 台積電（2330）收841元、漲6元。

在盤面上，強勢族群包括，散熱族群的尼得科超眾、曜越雙雙攻上漲停板；泰碩、協禧、元山、業強、奇鋐、雙鴻等紛紛走強。

AI族群則漲跌互見，其中研揚強收漲停，廣明、英業達、勤誠、高力、緯創、日月光投控、健策等收紅；世芯-KY、聯發科、創意、鴻海、緯穎、智原等表現則較為修正。

其它強勢族群還有，電腦機殼的振發、晟銘電、迎廣紛紛收漲停，偉訓、可成、富驊、華孚也紛紛收紅；軟板廠的嘉聯益、毅嘉、台郡；CoWoS 概念股的雷科、弘塑、旺矽、京元電子、辛耘、欣興等。

弱勢族群則包括：營建、金融、塑膠、運輸、貨櫃、散裝航運、重電類股等。

投資策略與選股方向方面，市場法人建議，Al零組件包含散熱、機殼等族群輪動快速，操作上不宜過度追價。

另外，蘋果預期，今年第2季 iPad 出貨量將年增雙位數百分比，多台廠供應鏈包含觸控面板、背光模組、鏡頭、接與組裝廠，加上巧控鍵盤的軸承廠，股價皆已多方表態，投資人可逢低進場。

隨巴黎奧運時序接近，製鞋、黏扣帶、運動服飾等指標股，近期已見市場資金進駐。資產概念、通路等高殖利率類股，逢股價拉回時可分批佈局。此外，短線生技族群股價從低位階轉強，也可持續留意。