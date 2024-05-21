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土洋對作！ 統一昨日急跌 今重拾漲勢

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

統一（1216）第1季稅後純益55.34億元，年增率達10.6%；每股純益達0.97元，為歷史同期新高。5/16一度創下80.5元波段新高，但20日出現震盪下跌，21日股價重拾攻勢，盤中上漲近2%，重回五日線，帶動食品指數守住紅盤。

統一先前公布第1季財報，首季營收1,587.56億元，年增20.8%，稅後純益55.34億元，年增率達10.6%；每股純益達0.97元，為歷史同期新高。

統一表示，第1季獲利主要是受惠於統一本業、統一中控及統一超商等獲利穩健，以及認列權益法投資收益增加所挹注。統一指出，重要轉投資統一中控今年第1季稅後純益增加人民幣2.33億元，主要受惠於食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格較去年同期下跌及產能利用率提高。

轉投資的統一超商第1季淨利29.44億元，較去年同期增加1.24億元，成長4.4%，主要是台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等事業獲利增長所帶動。

統一表示，未來全力聚焦數位經濟及物流園區的配送平台布局，先前已擴大投資YAHOO台灣電商，未來還會根據需求進行相關的投資。

統一近期出現土洋對作，外資已連續買超7天，投信則除了5/15有小買外，其餘天數皆賣超。

統一超商

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