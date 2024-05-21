五二○後台股高檔震盪 等待輝達公布財報

台股陷入震盪，連續2天指數回測5日線支撐，法人表示，市場關注周三輝達財報公布後的股價反應，又逢台股短期漲多，指數出現震盪是正常的，目前多頭趨勢不變，AI仍是有前途的主流。

台股上周四盤中創下2萬1515點歷史新高，當天留下長上影響，五二○總統就職當天，台股盤中跳水，上下震盪幅度236點，尾盤跌幅收斂，留下長下影線，21日台股繼續回檔。

台新投顧副總黃文清表示，台股大盤指數創高後出現觀望氣氛，主要還是在等待輝達公布財報結果，以及公布後的股價表現，台股近期上攻快速，剛好短期漲多進入震盪，但目前仍維持多頭看法不變，AI仍是未來趨勢不變。內部因素比較要注意的是立法院目前的爭執過程，是否能很快獲得解決，近期重電等政策題材股的表現並沒有很好。

法人指出，未來AI趨勢持續看好下，半導體股價雖短期回檔，但不影響長線成長趨勢，尤其是現在AI性能不斷大躍進，帶動高運算需求大幅成長，而支撐高速運算的背後，是半導體技術不斷演進，表示未來5至10年內，台灣半導體產業鏈，將最優先受惠於全球AI成長爆發期，尤其是邊緣AI半導體營收成長速度，未來將略高於雲端半導體。

新台幣對美元匯率繼續回貶，貶回32.3兌一美元價位，520當天相對平靜的匯市，21日出現較大波動，早盤貶值幅度持續擴大，美元多數時間維持在32.3以上價位。