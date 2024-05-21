520後台股下跌 這幾檔生技股逆勢上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
520總統就職典禮過後，21日台股盤中下跌，其中上市生技指數維持紅盤。圖／聯合報系資料照
520總統就職典禮過後，21日台股盤中下跌，其中上市生技指數維持紅盤。圖／聯合報系資料照

520總統就職典禮過後，21日台股盤中下跌，其中上市生技指數維持紅盤，藥華藥（6446）、視陽（6782）上漲逾3%，另外因永豐化學遭食藥署勒令停業，提供替代藥品的南光（1752）、濟生（4111）今再度攻上漲停板鎖死。

台股今日下跌，不過生技指數在藥華藥的帶動下，維持小紅。藥華藥公告4月自結獲利表現，稅前盈餘4.99億元，年增329.9%；稅後純益4.98億元，年增318.4%，每股純益（EPS）1.5元。法人表示，藥華費用管控得宜、銷售增溫是4月獲利成長的兩大關鍵。

藥華藥先前在第1季法說會上表示，全球銷售團隊布局陸續到位，銷售能力提升；今年第1季費用較去年同期和上一季比都有明顯減少，費用控管得當，今年營收成長力道有機會優於去年。

藥華藥表示，旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥 Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg，即P1101）全球銷售持續成長，美國市場4月營收有雙位數成長，日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長，今年4月更創下出貨新高。

南光、濟生今再度強勢上漲，雙雙攻上漲停板，永豐化學爆出實驗數據造假、人員無法執行產品異檢、屢發生違規且沒有改善等問題，違反PIC/S GMP規定，遭食藥署勒令停業。

但永豐化學以生產大型生理食鹽水注射液、葡萄糖液、抗生素製劑為主，主要銷售對象為大型醫療院所，市占超過7成，大大影響醫療院所手術、洗腎室等輸液貨源，健保署、食藥署請南光、信東、台灣大塚、台裕、濟生等五家國內業者提供替代藥品。

南光第1季營收5.28億元，稅後純益5,469萬元，年減41%，每股純益 0.54元。濟生第1季營收2.67億元，稅後純益2,312萬元，年增23%，每股純益 0.41元。

營收 藥華藥

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