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三大利基加持 奠定美、日、大中華市場下半年投資價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信三檔海外股票型基金績效。（資料來源：晨星）
統一投信三檔海外股票型基金績效。（資料來源：晨星）

全球股市2024年續揚，惟美國經濟數據穩健，通膨數據遲滯不前，市場對Fed降息時程及幅度下修，造成4月全球股市拉回震盪，所幸回檔不深。展望下半年，除了台股市場，統一投信表示，基於「美國企業體質穩健、日本通膨回歸、A股估值修復可期」等三大利基，看好美、日、大中華市場下半年投資價值，資產配置上也不能錯過海外股票型基金的投資潛力。

統一投信表示，美國企業當前體質健康，穩健的財報提供市場發展底氣，目前S&P 500已發布財報的企業中，近80%獲利超預期，比重超過歷史平均水準。美國中長期經濟展望持續改善，儘管聯準會降息幅度小於年初預期，但只要不重返升息週期，對股市仍是正面看待。

亞洲市場方面，日本中央銀行日本銀行（BOJ）第1季時結束負利率政策，日銀維持基準利率於0-0.1%，並表示若通膨如預期穩定上行，將會適度調整貨幣寬鬆力度，預計金融環境將維持寬鬆；且通膨回升將推動消費者與企業擴大支出。而大陸A股估值已遠低於長期平均水準，評價面投資價值浮現，隨著全球資金緊縮情況不再，中美利差可望縮小，有機會出現估值修復行情。

選股策略上，統一投信表示，看好AI伺服器相關供應鏈、資料中心相關基礎設施及美國雲端龍頭公司。區域主要布局美國與台灣相關AI供應鏈、日本半導體等具競爭優勢產業。大中華市場部分，則看好高股息防禦類股，新能源、軟體、有估值修復機會的產業以及具創新能力TMT板塊。投資人選股若有難度，可透過定期定額首選統一投信旗下海外股票型基金，例如：統一全球新科技基金、統一大中華中小基金、統一新亞洲科技能源基金，長線可望為投資人帶來超額報酬的機會。

日本銀行 美國經濟

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