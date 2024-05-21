搶搭美股多頭列車？ 保德信：專注「2大」選股邏輯

美股多頭續航力強，PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸建議，投資人不妨透過評價分析，專注企業獲利與股票溢價空間的選股邏輯，聚焦配置於具市場定位優勢、議價能力、強勁營收成長的美國龍頭類股，並著重於科技、非核心消費、通訊服務與醫療保健四大產業趨勢，搭上美股停止升息後的多頭列車。

研究機構預估，今年美國整體企業獲利年增率將達8%，其中通訊、資訊科技、健康醫療及非核心消費四大產業，有望繳出優於整體產業的亮眼數據，分別達14%、14%、13%、10%的成長率。

除了企業獲利表現令市場驚豔，彭子芸進一步分析，美國就業市場持續強勁，4月失業率仍位於長期低位3.9%，此外，反映消費市場前景的密西根消費者信心指數自2022年6月的底部穩步回揚，顯示強勁就業市場與正向消費前景為美國注入擴張動能。