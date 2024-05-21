美國經濟動能強 保德信：S&P 500年底上看5,600點

美國最新4月通膨數據降溫，強化聯準會今年2碼的幅度預期，帶動美股近日屢創新高，保德信指出，美國經濟動能強於市場預期，配合通膨放緩，讓各券商看好美股行情潛力，進而上調美股S&P 500指數年底目標價，最高上看5,600點。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，從今年各券商對於S&P 500預估點位來看，有持續推高的趨勢，以目前的高標最高點位分析，今年初券商看到5,200點，而最新的預估值已上調至5,600點，反映出市場對於美國經濟基本面堅實、企業獲利看升，在本益比仍處於合理區間評估，美股即使創高，依舊有續揚的本錢。

彭子芸說明，美股指數於4月下旬一度跌破季線，主要反映財報公布，以及市場對聯準會貨幣政策方向的不確定性，不過看好美國經濟數據仍佳，經濟不著陸機會提升，且產業目前庫存去化進入循環尾聲，加上新接訂單止跌回升，讓外界給予企業獲利上調的空間，旋即推升美股自低檔快速反彈，甚至屢創高點。