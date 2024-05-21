台股沒有天花板…「3萬點」也不無可能？ 專家曝三續強理由：ETF要抱緊抱牢

股市達人股添樂發布一則影片表示，統計今年以來全球股市的表現，台股居然是遙遙領先，超英趕美不說，漲幅甚至可以高出10個百分點，韓國、上証、道瓊...都遠遠被我們甩在後頭。

那也正是因為台股太強了，最近一段時間，身邊的朋友都在問，是否要先賣一趟再買回來，因為高點到了？需要居高思危。很多人都認為現在股市是高點，追高真的很危險，寧可少賺也不要多賠，但股市往往是這樣，越是懷疑它漲越兇。

有句話說「行情都在懷疑中成長」；反而當大家都覺得股市不會跌的時候，才是要小心的時候。

其實個人在年初也認為，今年第二季甚至第三、四季很有可能會出現一個很明顯的修正，不過這個時間點有慢慢改觀，要說是漲到改變信仰也可以，以下分享觀察到的幾個現象，是我認為台股這個天花板可能會在往上抬高。

三萬點也不無可能，更遠之後真的有機會看到也說不定，短期來說不要對台股預設立場，為什麼現階段的台股沒有天花板？

台股續強理由1

年初之所以對今年行情悲觀，主要原因就是覺得市場一定會改變對於降息的預期，下圖就可以發現：

3月中的資料從期貨市場的交易結果，可以看到今年一共會降息6次的空間。

但到了5月17號的數據，今年的降息次數只剩下三次，也就是說年初看到的現象，是市場對於降息的預期太過樂觀，到了這時間點，市場也慢慢修正觀點，大家也慢慢接受今年不會降息這麼多。

這樣因素我認為是貫穿一整年全球股市主要利空，但是現在已經發生了，也就代表市場逐步在定價這件事情。如果最大的利空都消失了，那這個時期好像也就不必要這麼悲觀了。

看到美國標普500就知道，最近一段時間又創新高了，市場也逐步定價本來降6次現在只有降3次的事實。

台股續強理由2

為何今年台股漲這麼兇，主要原因就是台積電（2330）一直再創新高。

原因就是台積電在AI晶片的市占率，3奈米以下幾乎是壟斷的地位。看到走勢會更有感覺，本來說600塊以下的台積電是天上掉下來的禮物，現在都已經提升到800了，今年以來的漲幅超過40％，現在淨值比ˇ已經來到了6倍。

看到最近幾記得淨值比河流，明顯都還是一個成長股，台灣的第一大權值股竟然是一檔成長股，這就說明了為何台股指數一直漲漲不停。

甚至因為台積電太猛的關係，導致他在加權市場的權重超過三成，也讓台股變成外資定義的窄基指數，就是單一檔成分股占比過高，現在台積電占台股權重已經超過30％，這也是我有史以來看過數字最高的一次，且關鍵是這個比重還會往上調高，因為台積電現在的競爭優勢實在是太強了。

且台積電正在帶動一票的相關半導體供應鏈，其實從台積電的相關報告書就知道，預計到民國119年要從44％到60％，如果台積電要扶植一系列的在地供應鏈，就有可能帶動半導體設備、材料、水資源、營造。

現在台積電每分每秒都像印鈔機一樣，設備是24小時都不能停止運轉的，所以也只能台灣能夠做到這樣即時的支援，這就是為什麼台積電要扶植在地供應鏈的原因；這也是我今年不看淡台股的第二個原因。

最近一段時間營造廠大漲，水資源也在漲，背後主要的驅動因素，我認為跟台積電脫離不了關係。

台股續強理由3

再來就是可能很多人都有買的高股息ETF，到了2024年高股息ETF的總規模已經成長到1.3兆，跟去年2023年比起來是淨增加了5000億，外資買1200億為何股票漲這麼多？

原來都不是外資，是高股息ETF在買股票。

現在回頭看，高股息ETF投資人會縮手嗎？會不進場嗎？好像也很難，所以這是我認為台股天花板可能會更高的第三個原因。

這樣做不怕錯過行情

若不感買股票，其實ETF真的是最好的選擇，今年以來大盤的還原表現是接近19％，高股息ETF表現也都還不錯。

00915甚至贏過大盤，00900也是，甚至往後看兩三年高股息ETF規模還會成長。

也許很多人說今年漲台積電不是應該買市值型ETF嗎？以下也整理出圖表給大家參考：

台積電占比越高的，漲得也越兇，0050還有006208都漲過大盤今年的19％，0050有一半的權重都在買台積電，這樣是否無法分散風險呢？其實也不會，因為跟現在台股畸形有關，現在台股就是這麼畸形，單一檔台積電占比就超過30％，這些市值型ETF持有台積電比重不到30％，基本上就沒有辦法有效追蹤大盤。

結論就是不敢買股票的，ETF真的要抱緊抱牢，畢竟ETF相當於為資產買保險，猜頭的投資人賣在萬八萬九，若是指數繼續往上走，持有這些市值型ETF可以幫你賺取市場的合理報酬，不要通通都賣光，看著人家吃麵自己卻連喝湯的資格都沒有。

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