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那斯達克指數創新高 法人：台股關注輝達財報

中央社／ 台北21日電

美股主要指數20日漲跌互見，道瓊指數下跌196.82點，那斯達克指數上揚108.91點，收在16794.87點，創下新高。法人表示，台股可望隨著科技股攀升，輝達（NVIDIA）即將公布財報及展望，是市場關注焦點。

摩根大通（JPMorgan Chase）下挫，拖累道瓊工業指數下跌196.82點，跌幅0.49%；標準普爾500指數小漲4.86點，漲幅0.09%；數家大型科技企業漲勢推動那斯達克指數上揚108.91點，漲幅0.65%，收在16794.87點，創新高；費城半導體指數上漲107.33點，漲幅2.15%。

國內外產業訊息方面，市調機構集邦科技指出，5月以後電視面板備貨動能稍微減弱，其中以50吋以下的電視面板較為明顯，隨著需求變動，面板價格上漲空間收斂，面板廠是否持續按需求生產、開始積極調整稼動率來支撐面板價格的走勢，是近期觀察重點。

國際原料價格上週小跌，牽動國內鋼筋買盤觀望，豐興本週鋼筋基價、國內廢鋼收購價持續以平盤開出因應。

蘋果公司（Apple）在美國推出限時促銷活動，舊機換新機的折抵額度提高10至30美元（約新台幣323元至967元），消費者能以iPhone 7 Plus及後續機型換購iPhone 15系列；此次舊換新活動從即日起到6月3日。

法人表示，台股與美國科技股走勢密切連動，今天可望隨著走高。人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達即將公布財報與展望，將牽動相關伺服器、散熱等族群走向，是近期市場關注焦點。

台股 電視面板

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