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新興亞股上周走揚 外資買超台股36.9億美元居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額（資料來源：彭博，中國信託投信整理）
外資對亞洲股市買賣超金額（資料來源：彭博，中國信託投信整理）

受到降息預期重燃希望、企業財報大抵樂觀支撐，美股主要指數周線均收紅，市場關注本周將公布的FOMC會議記錄，將牽動市場後續走勢。觀察新興亞股上周表現普遍走揚，以印尼、台股、越南表現最為亮眼，分別上漲3.2、2.7、2.3%；另從資金流向來看，外資上周買超台股36.9億美元最多，再者是南韓的2.3億美元，而對印度、印尼、越南則都是賣超。

2024年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超152.2億美元，接著是台股的44.7億美元、印尼的0.5億美元；賣超則以印度的33.4億元最多，次為泰國賣超18.3億美元。股市表現方面，今年來以台股漲18.71%最強，其次是越南12.67%、菲律賓3.46%，但泰國下跌2.34%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，近期企業財報陸續揭曉，台股多頭趨勢尚未改變，上周在連四天刷新紀錄後，於上周五（17日）呈現拉回量縮格局，終場下跌45.79點，收在21,258.47點，台股上周上揚549.63點，順利達成連四紅。

張圭慧說，本周將迎來AI晶片龍頭廠輝達今年第1季財報表現，市場關注新一代晶片今年的出貨展望，將會牽動台廠AI晶片供應鏈後市表現，而2024年的台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月登場，投資人亦關注是否有新應用及題材持續發酵，預期在AI、半導體趨勢仍是長期趨勢下，投資人可透過相關ETF，趁勢布局連帶受惠的供應鏈，有機會掌握科技驅動所帶來的新商機。

越股上周收1,273.1點，較前一周上漲2.3%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股連續4個交易收漲，且在美國最新通膨數據降溫下，越南盾近期表現也相對平穩，有利市場信心逐步回穩，胡志明指數近期恢復向上動能，目前指數今年至5月17日已累積12.67%的漲幅。

張晨瑋認為，美國近期再度加劇與中國經濟緊張關係，上周美國商務部就越南是否升級為「市場經濟」國家討論，倘若美國承認越南為市場經濟，將會降低未來被徵收反傾銷稅的風險，使越南產品將在美國市場更具有競爭力，且今年產業復甦趨勢確立、外國直接投資持續成長，投資人可透過主動型基金分批布局，適度參與越南市場。

台股 越南盾

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