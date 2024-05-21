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賴總統兩岸論述相對強硬…台股驚嚇跳水 內資急救援

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
賴清德總統昨天發表就職演說時台股加權指數一度下殺。記者陳易辰／攝影
賴清德總統昨天發表就職演說時台股加權指數一度下殺。記者陳易辰／攝影

賴清德總統昨（20）日就職演說對於兩岸的論述相對強硬，演說當下台股應聲跳水急殺156點，所幸八大公股券商、投信緊急進場救援大買近百億元，拉抬台積電（2330）股價至平盤，加權指數最後一盤黑翻紅，仍勉力收漲13點，上下震盪達236點。

三大法人昨日合計買超14.3億元，其中，外資賣超65.5億元，結束連六買；內資力抗外資賣超，投信買超62.6億元，連二買；自營商買超17.1億元，連三買。八大公股行庫券商買超32.5億元，連二買，合計投信、八大公股行庫券商大買95.2億元，為昨天穩盤最大功臣。

台股早盤開高，市場交投屏息以待新總統就職演說，指數一度最高達21,338點，但11時過後，隨著總統演講提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被解讀為兩國論，市場恐慌情緒瞬間飆高，指數在11點半過後如自由落體急墜，20分鐘內暴跌156點，一度跌至21,102點，摜破5日線，權王台積電成為殺盤重心，股價從平盤上下被下殺13元，最低殺到822元；傳產股方面，觀光、航運、生技、重電、營建等預期政策受惠股由紅翻黑，僅電纜類股指數漲4.4%較強。

之後隨內資法人進場拉盤，跌幅逐漸收斂，台積電成為拉抬指數最強棒，最後一盤爆出2,630張，將股價硬是踢上平盤價835元，帶動加權指數同步在尾盤黑翻紅，終場小漲13點，以21,271點作收，力守紅盤，成交量擴大到4,512 億元。

千金股以聯發科（2454）股價相對強勢，全場維持紅盤整理，終場以1,190元作收，上漲25元，鈊象（3293）大漲30元收1,025元再度入列千金股，千金俱樂部由14千金增為15千金。

投顧法人認為，賴總統就職演說的影響後續仍要觀察，主要是兩岸間的說法可能對台股稍有影響，但應只是短暫的情況，倒是新內閣中有不少出自產業界的部長，是否提出新的變革，有助經濟的發展，是值得關注的重點之一。

法人指出，台股基本面仍強，但股價漲幅不小，短期將高檔震盪，可注意低基期的績優股，近期焦點放在輝達財報及Computex台北國際電腦展。

台積電 台股

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