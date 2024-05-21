快訊

賴總統兒子 昨天低調出席觀禮

「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投顧：大盤可望驚驚漲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

520總統就職演說意外讓台股行情上沖下洗，投顧董座表示，隨政治不確定因素消除，台股未來將回歸基本面，尤其輝達本周三（22日）公布財報，不但會主導市場短期氣氛，更將影響相關供應鏈的營收及獲利。

賴清德總統演說內容被視為衝擊台股昨日行情一度跳水，但統一投顧董事長黎方國認為，賴總統的兩岸論述並沒有超出預期，而大盤這波漲勢比預估來得強且健康，是由業績主導。台股第1季財報出色，產業面也有利，5月22日輝達財報，6月初則是台灣Computex展，都是多頭題材；除電子股以外，其他產業也都有利多出現，大盤仍可望驚驚漲。

群益投顧董事長蔡明彥認為，從時間來看，也可能與伊朗總統墜機身亡有關，市場擔心中東局勢再度緊張。但如果從基本面來看，最近公布的外銷接單很重要，資通訊產業已擺脫去年的庫存去化階段；其中，人工智慧（AI）伺服器訂單前景樂觀，但AI PC仍要看下半年的需求而定，傳產股更受惠於去年的低基期效應。

台股 基本面 財報

延伸閱讀

名家專欄／鈕則勳：新內閣國安團隊「尊蔡、穩美、訴求陸」 高負面聲量原因曝

美中「紅線外交」 蔡明彥：畫紅線讓中國不要誤判

中共「保守國家秘密法」今上路 蔡明彥：續情蒐布署

網路出現影射蕭美琴緋聞文章 國安局：曾報告國安會

相關新聞

賴總統兩岸論述相對強硬…台股驚嚇跳水 內資急救援

賴清德總統昨（20）日就職演說對於兩岸的論述相對強硬，演說當下台股應聲跳水急殺156點，所幸八大公股券商、投信緊急進場救...

賴清德：兩岸互不隸屬 觀光股三溫暖...飆漲變急殺

520賴清德演說引爆賣壓，觀光股嚇跌。賴清德總統昨（20）日一番「兩岸互不隸屬」的就職演講，導致原本一片紅的觀光股盤中急...

投顧：大盤可望驚驚漲

520總統就職演說意外讓台股行情上沖下洗，投顧董座表示，隨政治不確定因素消除，台股未來將回歸基本面，尤其輝達本周三（22...

國泰：台股樂觀指數連二降

國泰金控昨（20）日公布有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查結果，調查期間內，因各國中央銀行召開貨幣政策會議，市場對...

高息ETF 敲進海運股 聚光

高息ETF偏愛海運股，多檔受矚目。再加上長榮（2603）未被元大台灣價值高息ETF（00940）刪除，仍是第一大成分股；...

運價強彈 法人看好後市

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）截至上周為止，歐美各主要航線全面上漲下，本國投顧表示，考量紅海事件有利去化市場過剩運力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。