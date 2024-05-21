投顧：大盤可望驚驚漲

520總統就職演說意外讓台股行情上沖下洗，投顧董座表示，隨政治不確定因素消除，台股未來將回歸基本面，尤其輝達本周三（22日）公布財報，不但會主導市場短期氣氛，更將影響相關供應鏈的營收及獲利。

賴清德總統演說內容被視為衝擊台股昨日行情一度跳水，但統一投顧董事長黎方國認為，賴總統的兩岸論述並沒有超出預期，而大盤這波漲勢比預估來得強且健康，是由業績主導。台股第1季財報出色，產業面也有利，5月22日輝達財報，6月初則是台灣Computex展，都是多頭題材；除電子股以外，其他產業也都有利多出現，大盤仍可望驚驚漲。

群益投顧董事長蔡明彥認為，從時間來看，也可能與伊朗總統墜機身亡有關，市場擔心中東局勢再度緊張。但如果從基本面來看，最近公布的外銷接單很重要，資通訊產業已擺脫去年的庫存去化階段；其中，人工智慧（AI）伺服器訂單前景樂觀，但AI PC仍要看下半年的需求而定，傳產股更受惠於去年的低基期效應。