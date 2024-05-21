賴清德：兩岸互不隸屬 觀光股三溫暖...飆漲變急殺

520賴清德演說引爆賣壓，觀光股嚇跌。賴清德總統昨（20）日一番「兩岸互不隸屬」的就職演講，導致原本一片紅的觀光股盤中急殺，尤其旅行社股幾乎全軍覆沒，部分指標股從大漲到跌停、震幅達18%。

賴總統昨日以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職說，喊話大陸正視中華民國存在的事實，並提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」，挑起股市的敏感神經，引發兩岸關係風向球的觀光股殺盤，盤中賣壓大舉出籠。

指標旅行社股中，包括五福（2745）、山富（2743）等旅行社股盤中從大漲到跌停，股價大洗三溫暖，震盪幅度近二成。龍頭股雄獅（2731）同樣從逼近漲停到翻黑，不僅震幅超過10%，成交量並爆出2.3萬張巨量，多空交戰劇烈。

市場人士表示，旅行社股早盤先是被賴清德總統「不卑不亢、維持現狀」的說法激勵到逼近漲停，但「兩岸互不隸屬」的談話一出，由於市場擔心踩到中國大陸紅線，股價立即從「天花板巴下去撞地板」，觀光股520行情戛然而止。

法人表示，由於不少旅行社股股價已來到歷史新高，因此對盤面風吹草動的承受力較弱，對兩岸議題也十分敏感。不過，賴清德總統就職演說也提到，「兩岸可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」兩岸交流若能陸續恢復，對旅行社股與飯店股的短期評價有正面激勵，但若新政府上台後，未對大陸釋出具體善意，則不利後續兩岸觀光談判進度。整體而言，仍須觀察台灣政府對於兩岸觀光及直航議題後續釋出的政策鬆綁及實施時程。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，對於賴總統就職演說中提到要重啟雙邊觀光旅遊表示歡迎，也是一種善意的表達，也呼應了大陸國家主席習近平的說法，現階段要恢復須先將6月1日台灣的禁團令先行解除，不然兩邊的旅遊要恢復是有困難。