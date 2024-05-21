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賴稱「兩岸互不隸屬」 台股盤中急殺156點

聯合報／ 記者朱漢崙林海／台北報導
賴清德總統昨天發表就職演說時台股加權指數一度下殺。記者陳易辰／攝影
賴清德總統昨天發表就職演說時台股加權指數一度下殺。記者陳易辰／攝影

總統賴清德在就職演說拋出「兩岸互不隸屬」說，導致台北股市瞬間「豬羊變色」，大盤指數如同自由落體急墜一五六點；據了解，包括八大公股券商、投信緊急進場救援大買近百億元，帶動指數由黑翻紅，上下震盪達二三六點，終場指數小漲十三點、以二萬一二七一點作收。法人指出，除了國際股市和美股表現，兩岸情勢將是台股觀察重點，也牽動外資動向。

台股昨天早盤開高，最高一度來到二萬一三三八點，但在賴總統談話觸及兩岸互不隸屬後指數下殺，以觀光類股最慘烈，指標旅行社股包括五福、山富等盤中從大漲到跌停，股價大洗三溫暖；龍頭股雄獅同樣從逼近漲停到翻黑，震幅超過百分之十，並爆出二點三萬張巨量，多空交戰劇烈。飯店類股包括晶華、六福、老爺、夏都、雲品、寒舍等也都由紅轉黑，收盤跌幅介於百分之二至三。

台股 大盤 指數

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