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國泰：台股樂觀指數連二降

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控20日公布有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查結果。 （路透）
國泰金控20日公布有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查結果。 （路透）

國泰金控（2882）昨（20）日公布有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查結果，調查期間內，因各國中央銀行召開貨幣政策會議，市場對主要央行降息預期減緩，調查結果「兩樣情」，民眾買賣房意願明顯升溫， 對股市的樂觀指數與風險偏好則雙雙下滑。

國泰金今年5月初進行調查，當時各國央行召開貨幣政策會議，市場對主要國家央行降息預期減緩，國際股市呈現區間震盪；民眾對台股的樂觀指數從18.6走降至14.4，連兩降，為六個月低點，風險偏好指數也從20下跌至19.5，同樣連兩跌，是四個月新低。

國泰金強調，股市樂觀情緒及風險偏好同步走降，但仍偏向樂觀。

但調查顯示，房屋買賣意願近期呈現連續上升趨勢，買房意願上漲至-38，連六漲且是2021年12月以來、三年半新高；賣房意願指數由負轉正、來到0.7，連四漲並創2014年9月以來，近十年新高。

國發會最新公布的3月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚。調查顯示，雖然民眾景氣現況樂觀指數自8下降至6，展望樂觀指數從3.4同步走低至2，仍保持在偏樂觀的正值。大額消費意願指數、耐久財消費意願指數則同時上揚，分別從11.4增至11.5、以及從-9.4增至-8.3，大額消費意願仍偏樂觀。

國泰金控 消費

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