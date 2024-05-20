美銀：玉晶光第1季獲利優於預期 目標價上調71%至540元

玉晶光（3406）第1季獲利優於預期，且後市可望受惠於產業復甦，外資法人紛紛調高評等或目標價。其中，美銀證券將評等從「劣於大盤」調高至「中立」，目標價從315元大幅調高至540元，升幅高達71%。

美銀指出，玉晶光第1季獲利雖然季減6%，但年增358%，比美銀預期高出197%，比法人圈普遍預期高出82%，主要是因為營收強勁、產品組合出色、營運槓桿改善。

美銀預期玉晶光的虛擬實境（VR）產品出貨可望復甦，且下半年iPhone潛望鏡市占率可望提高到兩成，營收可望比2023年高出7-9%，因此調高玉晶光今、明兩年的預估獲利，預估本益比也跟著從原本的12倍調高到15倍。

美銀指出，雖然上半年通常是iPhone出貨的淡季，但玉晶光第1季營收仍強勁，年增57%，主要是來於Meta/蘋果的VR/混合實境（MR）營收貢獻。Pancake鏡頭毛利較高，也有助於玉晶光第1季的毛利率達到2021年來的高點。

另外，野村證券將玉晶光今年獲利預估調高24%，明年預估獲利調高8%，以反映第1季強勁的營收及毛利率，重申「買進」評等，目標價從472元調高到582元。摩根大通證券也將玉晶光今、明年獲利預估分別調高11%、5%，目標價從475元上調到500元，評等為「優於大盤」。