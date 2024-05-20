外資結束台股連6買 關注輝達財報

中華民國第16任總統賴清德今天宣誓就職，台股終場漲13.16點，收在21271.63點，成交值新台幣4440.26億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超9.12億元。

今天台股上下震盪236.17點，盤中一度上演跳水急殺，尾盤跌幅收斂，終場以21271.63點作收。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超9.12億元，其中自營商買超17.14億元，投信買超56.98億元，外資及陸資賣超65億元。

觀察外資賣超前10名，第1為長榮航，賣超5萬8399張居冠，第2為元大台灣價值高息（00940）3萬7360張，其餘依序為玉山金、復華台灣科技優息（00929）、鴻海、中信金、群益台灣精選高息（00919）、永豐金、國泰永續高股息（00878）、緯創。

投信今天加碼買超，第一名為玉山金4萬5153張，長榮航3萬3842張位居第2，其餘依序為第一金、永豐金、中信金、聯電、京城銀、大成鋼、漢翔、大聯大。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股今天僅上漲13.16點，主要因上週盤勢漲太多，外資買了1000多億元，加上新任總統賴清德提到兩岸關係，引發台股震盪；本週另一個影響台股因素，是輝達（NVIDIA）即將公布財報，他認為，若輝達表現不錯，對台股有利，對於輝達股價漲跌其實不用太在意，而是要觀察輝達出貨量是否持續不斷增加，對台灣來說將是利多。