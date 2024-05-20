就市論勢／半導體先進製程 亮點

經濟日報／ 吳文同（新光臺灣高股息基金經理人）

盤勢分析

美國4月核心CPI年增下滑至3.4%，符合市場預期，聯準會主席鮑爾維持「不會升息」基調，美國10年公債殖利率下滑4.5%以下，有利於美科技股評價，台股在美股持續上漲引領下，520新總統就職和平落幕，讓昨（20）日加權指數維持小漲作收，指數維持強勢多頭格局不變，行情沿5日線繼續上攻。

唯一新政府就職演說上，一句兩岸互不隸屬插曲使台股當下跌約百點，所幸尾盤逐步收斂跌幅後，台積電撐住平盤使台股繼續收漲，接下來兩岸氣氛是否緩和將為盤勢觀察重點，由於台股上市櫃企業財報表現佳，520後盤面有機會表現族群，可以先觀察高價股、高殖利率股兩大族群，待大盤穩住陣腳後，股價有機會繼續上攻。

預估520過後，台股有機會出現新一波主流族群，投資人後續仍需關注台股盤面變化與類股表現，高價股方面，操作上可聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、與下半年AI相關科技新品發布題材；從6月開始，台股進入除權息旺季，具高殖利率、財報及法說展望正向公司，股價也具續航力，另外本周NVIDIA即將公布財報、6月還有Computex電腦展、以及蘋果WWDC大會即將舉行，預估績優電子股下半年仍有表現機會，股價將繼續衝高。

投資建議

台股震盪向上，雙高股撐盤，中長線格局未變，短期類股快速輪動，電子股持續聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、以及下半年AI相關科技新品發布；高股息績優股也有機會法人買盤簇擁，可留意股價的後市反彈表現。

台股 財報 高殖利率

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