基士德攻海外 樂觀營運

基士德-KY（6641）昨（20）日召開法說會，基士德表示，樂觀看待第2季營運，展望今年下半年，大環境目前看起來不會比去年更差。

基士德今年第1季營收4.07億元，季減28.1%，年增15.3%，歸屬母公司業主淨利0.22億元，季減29%，每股純益0.6元，相較去年同期轉虧為盈。基士德指出，首季在中國大陸、台灣及越南地區的業績均有雙位數成長。

基士德展望2024年營運方向，在中國方面，除基礎業務外，將結合減汙降碳的市場發展趨勢，持續推動節能產品及方案的銷售，並擴展汙泥處置與資源化相關業務，同時將業務發展觸角延伸至海外。持續參與台灣公共工程，拓展各汙水處理廠之維修及汰舊換新業務。在越南市場增加代理商客戶的推廣與經營，耕耘空調配套水泵市場及環保市場。

基士德今年將朝向高效產品開發，新開發潛汙泵及汙水泵產品，除了兼顧能效外，其產品效率較前一代產品效率多有提升；ISH及ISP系列產品零件可普遍共用，高乾帶機（汙泥脫水機）在不添加藥劑的情況出泥含水率能控制在80%下，加入改性藥劑的後出泥含水率控制在70%左右，大幅提升脫水效率。