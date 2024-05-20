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「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

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運價強彈 法人看好後市

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）截至上周為止，歐美各主要航線全面上漲下，本國投顧表示，考量紅海事件有利去化市場過剩運力，第2季運價走勢優於預期將有利市場調升航商獲利預估，持續看好長榮（2603）及陽明後市，評等維持買進。

群益、元富、台新等投顧指出，上周北美航線運力投放下行，歐洲線大致持平，然支線運價雙位數續漲，推估支線運力供需吃緊，後續有望拉抬主線報價續揚，正向看待產業旺季表現。展望後市，紅海衝突中長期化與巴拿馬運河乾旱影響，致使全球運輸短期供需吃緊，歐美需求持續復甦，正向評價海運相關個股評等。

分析師表示，SCFI指數自5月開始大幅反彈，由於市場閒置率處於1%以下的低檔水準，加上將進入需求旺季，5月中旬漲價執行成功，而6月運價亦有望維持在高檔水準。加上第2季進入美洲線合約價談判時點，今年以來市場現貨運價與合約價仍存在較大差距，在紅海危機未見緩解的情況下，合約價調漲機率相對較大。

獲利方面，航商運價認列至營收通常約遞延一至二個月時間，加上紅海事件繞道導致認列時點可能需較長時間，因此，5月後的高運價有較高機率是認列在第3季，倘若第2季下旬現貨運價仍維持高檔，將有利推升市場對於航運王第3季獲利的調升預期。

根據統計，5月以來，內外資機構普遍唱多海運股，並多上修今年獲利，其中，預估長榮今年EPS多在22.7~34.4元區間；預估陽明在5.6~6.8元區間；萬海則在1.3至7.9元區間。

航線 長榮 陽明

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