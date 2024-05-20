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高息ETF 敲進海運股 聚光

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

高息ETF偏愛海運股，多檔受矚目。再加上長榮（2603）未被元大台灣價值高息ETF（00940）刪除，仍是第一大成分股； 再加上另一檔00944新成分股也增加長榮、裕民、慧洋-KY等三檔，備受市場矚目。

此前市場不斷傳出長榮恐遭00940從成分股名單刪除，隨著最新公布的成分股調整內容，確定長榮仍在列，權重達10%，仍穩居第一大成分股。長榮昨（20）日股價一度衝高來到222元，還原權值所有在疫情期間高價買長榮海運還持有長榮的小股民都已經解套，收盤時來到212.5元，漲幅0.95%。

另外，根據臺灣指數公司公告00944所追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」2024年第一次成分股定期審核結果，航運類股新增長榮、裕民、慧洋-KY。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上周強彈9.3%，而歐洲景氣復甦，大陸出口貨量增加，5月前往北美的航班都已滿艙，市場需求熱絡推升北美線的漲幅持續擴大，代表美西線每FEU（40呎標準櫃）報價5,025美元，大漲14.39%；遠東到美東每FEU報價漲幅也有8.34%。

長榮首季稅後純益為173.82億元，年增244.7%，每股盈餘8.14元，隨著運價飆漲將有利長榮、陽明及萬海第2季營運及獲利表現。

缺船、缺艙的外溢效應，根據最新一期運價四大主要航線都大漲外，也推升澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全面走揚，其中亞洲至西非、南非、南美漲幅都超越兩成以上，亞洲至美東線突破6,000美元，漲幅22.43%。

此次00944成分股變動新增24檔成分股及刪除24檔成分股，其中航運股中則新增長榮、裕民、慧洋-KY等三檔；裕民今年第1季稅後純益為9.88億元，每股純益1.17元；至於慧洋-KY累計前四個月稅前盈餘為20.69億元，自結每股稅前盈2.77元，營運表現均較去年度有顯著成長，平均營業利益率穩定維持三成以上。

裕民 長榮海運

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