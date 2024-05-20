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線上引資活動 法人按讚
臺灣證券交易所及永豐金證券共同主辦的「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」線上引資活動，昨（20）日落幕，共有十家上市櫃公司參與，廣受法人好評。
「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」延續近年雙方線上引資的合作，本次活動配合歐洲地區投資人的時差，全數會議場次選在下午進行。十家上市櫃公司透過視訊會議的方式，與海外機構投資人進行交流。投資人除接收到來自公司的第一手資訊外，亦透過參與專題演講，了解台灣資本市場最新發展與ESG革新措施。
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