證交所防詐 提點年輕人

響應賴清德總統打詐宣言，臺灣證券交易所提醒民眾防範投資詐騙的宣傳不停歇，近日更接地氣地走到年輕族群聚集的高雄流行音樂中心演唱會現場活動，進行快閃活動，提醒民眾防範投資詐騙觀念。

證交所自去年7月發表新的企業識別(CIS)，象徵以嶄新面貌與世人見面，重新塑造企業形象，對各項業務的宣傳管道益發多元而創新，積極走入民眾生活圈。以反投資詐騙宣導的方式來說，今年4月更推出仿線上點餐外送平台的「證派外送」反投資詐騙網站以及製作療癒吸睛的反詐甜點磁鐵包等，顯示作為資本市場領頭羊的證交所，走出年輕、嶄新風貌。

證交所表示，現今詐騙猖獗，手法不斷推陳出新，依照警政署資料顯示，去年詐欺案件較前一年增加逾28%，其中投資詐欺案件數增加近80%，連二年排在首位。

為了持續加強民眾「識詐」的觀念，證交所持續透過多元方式進行宣傳，實體宣導部分包含至校園、社區大學及多場投資講座，並參與園遊會、博覽會設置攤位宣導防範金融詐騙，也製作反詐騙短片及廣播廣告，此外也不定期於官方臉書、宅在家學習網等，發布相關貼文、圖片、影片，期望透過辦理各項線上與實體及虛實整合的宣導活動，揭露最新詐騙手法，竭力進行防範金融詐騙宣導，以提醒投資大眾，應審慎判斷各種投資訊息真實性，提升自身反詐騙能力。

證交所5月19日於高雄「校長兼撞鐘」的饒舌演唱會中，在現場除播放宣導反詐騙的廣播音檔，演唱會中並與台上主持人合作，於演唱會邀請民眾上台競賽，以饒舌方式傳達對投資詐騙的心得。此外，證交所並於現場設置攤位，除將「證派外送」活動首度帶入南台灣，藉由外送員與民眾互動進行「甜點鑑賞屬性」測驗，測試民眾受騙指數過程中，提升民眾的防詐意識外，並贈送完成活動民眾療癒吸睛的反詐甜點磁鐵包，延續民眾的防詐體驗。

此外，現場攤位上並設有證派外送員Q版人型立牌合影或穿上證派外送員造型裝備，拍照上傳臉書限動等多項有趣的體驗活動，現場超過200位民眾參與受騙指數測驗活動。