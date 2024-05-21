520行情從「這句話」開始殺！網笑了：現在2萬1…150根本毛毛雨

台股520行情不明顯，昨日漲幅僅0.06%，甚至在新任總統賴清德發表就職感言期間，股市還跌勢頻頻，有人點出股市是「從互不隸屬那句話開始殺」，不過其他網友認為，跌幅僅僅150點「連鼻屎都不如」，有人笑稱「520韭菜受難日，一整個被看沒有」。

昨日新任正副總統賴清德、蕭美琴正式上任，台股昨日多空交戰激烈，早盤最高來到21,338點，盤中賣壓出籠一度跌至21,102點，盤中高低點落差逾230點，但隨著買盤力道加大，終場翻紅小漲13.16點，收在21,271.63點，漲幅0.06%。

一名網友在PTT發文表示，賴清德發表就職感言期間，台股「一直跌一直跌」，他狠酸「現在是不給面子嗎？太可惡了，等等一定V起來，馬上有人會來救的，今天不可能收黑的」，最終也如他預期終場漲幅0.06%。

其他網友紛紛留言「其實刷這一波就是520行情呀」、「跟馬英九08一樣」、「收割小草，開心」、「互不隸屬那句話開始殺」、「150點就在靠北，家裡出事嗎」、「520韭菜受難日」、「所以應該是大漲，只是有頑劣份子亂賣？」、「才150，殺1500再說」、「承您貴言，明天1500」、「150叫狂殺？」、「一樓正確，這就是520行情，今日過後沒有任何雜音，我一路向北，離開沒有你的季節」。

還有人留言「跌不到50點叫狂殺，笑死人」、「等上任賣的通通都拉清單」、「小漲到21500點，狂殺150點，好喔」、「今天算大跌？平行時空嗎」、「綠色慶祝，給你上車的機會」、「沒殺520都不算跌，小波浪而已」、「佛心給年輕人上車機會」、「現在2萬1，150根本毛毛雨」、「現在可是2萬點欸，150連1%都不到」。