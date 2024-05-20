金價、鎳價飆 佳龍漲停鎖死、華新大漲逾7%

國際銅價周一漲到歷史新高，除了銅價以外，金價也創高，一度上漲1.1%，觸及每英兩2,440.59美元，超過4月盤中創下的歷史新高價位，帶動佳龍（9955）漲停、金益鼎（8390）漲幅逾4%。而鎳價也因全球鎳的第三大產地–法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）爆發致死動亂，導致國際鎳價17日一口氣大漲逾6%，華新（1605）大漲7.75%，不鏽鋼族群燁興（2007）漲停板，大成鋼（2027）、千興（2025）上漲5~6%。

金價再創新高，20日一度上漲1.1%，觸及每英兩2,440.59美元，帶動佳龍股價向上跳空開高，急拉至漲停板33.95元；金益鼎也強漲4.84%，收60.6元。

鎳價方面，法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）爆發致死動亂，由於當地是全球鎳的第三大產地，引發對鎳供應鏈斷鏈的擔憂，倫敦金屬交易所（LME）的3個月期鎳期貨價格17日大漲6.48%，收在每噸21,080美元。

新喀里多尼亞因法國國會通過選舉規則變更，發起示威運動，並進而演變成致死的暴力衝突，目前至少已有5人喪生。

鎳價大漲帶動華新、不鏽鋼族群上漲，華新麗華董事長焦佑倫先前在股東會表示，華新是全球大陸以外盤元及直棒鋼的最大供應商，去年又透過收購不鏽鋼暨鎳基超合金材料廠商英國SMP，拓展至航太及石油領域，等於幾乎所有產品認證都有。

資源事業方面，焦佑倫指出，主要在印尼布局鎳生鐵、高冰鎳，前兩年在供需不平衡下，擁有高超額的利潤，但因電池、不鏽鋼的景氣問題，市場有供過於求的狀態，不過近期鎳價明顯回升，未來這一塊會是長期穩定、合理的獲利基礎。

華新4月營收152.24億元，年減6.31%；累計今年前4月營收557.64億元，年減16.68%。華新指出，過去市場低迷的不鏽鋼事業已經逐步回溫，冰鎳價格也有望因倫鎳價格上漲而回升，電線電纜事業持續受惠政策訂單滿載，整體而言，三大事業體預期第2季表現皆可望優於第1季。