8次總統就職日漲跌各半 520後布局看這些族群

台股20日收在21,271.63點，上漲13.16點，統計自1996年以來，8次民選總統520就職日的漲跌情況，上漲及下跌各4次；台股盤中一度上演跳水急殺戲碼，投資人關注在520之後，大盤怎麼走？能不能再創新高？哪些股還可以買？何時買？有法人坦言，後續操作要小心，總統就職演說的影響還有待觀察，不過，有法人則是表示，低基期原物料包括塑化、鋼鐵、水泥還有金融股可以優先布局。

台股20日以21,278.38點開出，上漲19.91點，一度拉升至21,338.35點，上漲79.88點，但在總統賴清德就職演說後，指數出現急殺，觀光股、航運股等由紅翻黑，權值股台積電（2330）一度下滑至822元，大跌13元，終場回到平盤835元收盤，另外，廣達（2382）、鴻海（2317）等跌勢加重，金融股則是力守紅盤，成為撐盤指標，指數一度急殺至21,102.18點，下跌156.29點，盤中高低點震盪達236.17點。

統計自1996年以來民選總統520就職日的台股表現，1996年、2000年、2004年、2008年，這4次的520當天都是下跌；但2012年(5月21日)、2016年、2020年、2024年，這4次520當天則是上漲。

台股20日在賴清德總統就職演說後一度急殺重挫逾百點，之後再往上拉升，尾盤翻紅收盤，法人則是認為，總統就職演說的影響還有待觀察，至於盤中出現跳水式的重挫，主要是因為賴總統有關兩岸的說法不符合市場預期，加上在經濟面上沒有遠景，就職演說欠缺亮點，引來一波殺盤。

證券分析師張陳浩表示，從就職演說來看，總統在AI的著墨最多，另外還有無人機、機器人等，同時也提及花蓮的震後重建，以目前大盤指數的位階來看，預期短期新台幣大升不易，主要觀察重點為美國的CPI數據，預期台股可能以區間整理居多，2萬點可視為重要支撐。

張陳浩認為，總統就職演說的影響還有待觀察，還有一個重要的影響因素則是輝達（NVIDIA）財報的公布，應提防輝達的賣壓，但對台股的AI股來說，如果輝達財報亮麗，則可望因此受惠，不過，在布局上並不急著進場，可先觀察520後的氣氛及大盤表現，可留意的標的則是位於低檔的老AI股包括廣達、緯創（3231）、英業達（2356）等，另外，強勢的技嘉（2376）也可以關注。

張陳浩點名兩大類是目前就可以布局的標的，一個是金融股，另一個就是低基期的原料族群，包括塑化、鋼鐵、水泥等；另外，殖利率題材的航運股，包括貨櫃及散裝都可以留意。

華南投顧董事長儲祥生認為，總統就職演說的影響後續仍要觀察，主要是兩岸間的說法可能對台股稍有影響，但是也只是短暫的情況，倒是新內閣中有不少出自產業界的部長，是否提出新的變革，有助經濟的發展，是值得關注的重點之一。

儲祥生表示，台股在衝上2萬點之後，上面還有多大的空間也需要觀察，目前的產業景氣是否能再支撐一大段的往上行情也是一個考量的因素，另外，美股的動向，是否會再往上拉升一大段？都是目前無法預測的，因此在操作上要小心，尤其是漲多的個股。