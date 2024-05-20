台股上漲13點 三大法人買超9.12億元

台股20日開高，早盤以21278.38點開出，盤中一度下殺至21102.18，終場收紅在21271.63點，上漲13.16點，漲幅0.06%，成交量4,440.26億元，三大法人買超9.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超64.99億元，投信買超59.98億元，自營商買超（合計）17.14億元，其中自營商（自行買賣）買超32.88億元，自營商（避險）賣超15.74億元。

台積電（2330）走勢震盪，早盤以834元開出，盤中一度下殺至822元，終場最後拉升回平盤835元，聯發科（2454）表現較為強勢，盤中最高達1195元，終場收1190元，上漲25元，漲幅2.14%，鴻海（2317）則是呈現下跌，終場收在167.5元，下跌2.5元，跌幅1.47%。