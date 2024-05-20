半導體第2季有望逐步復甦 大聯大收盤價站上逾1個月新高

IC通路大廠大聯大（3702）在釋出今年半導體需求將可望在第2季開始逐步復甦的正面消息後，推動大聯大20日股價表現強勁，終場收盤大漲7.31％至94元，強勢站上超過一個月以來新高價位。

大聯大今日股價表現強勁，在電子股大多表現平淡下，大聯大開盤不久隨即上漲2.7％，面臨大盤指數激烈震盪，也幾乎沒影響到股價表現，午盤過後更開始一路攻高，收盤上漲6.4元或7.31％，收在94元，寫下超過一個月以來新高價位。

大聯大先前召開法說會時曾對外釋出，除了工業及車用以外的市場都開始逐步復甦，且目前消費性庫存調整已經幾乎告一段落，整體來看預期半導體市場今年第2季起將可望逐步復甦。

大聯大針對第2季營運財務預測，以新台幣兌美元匯率32.3：1計算，預期本季合併營收將可望落在1,900億元～2,000億元、季增4.5％～9.9％，毛利率預估將達3.7％～3.9％、保持在過去長期維持的區間，稅後淨利將季減12.5％～32.9％至13.06億元～17.06億元，每股淨利將達0.54元～0.78元。