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520盤勢震盪 台股上漲13點收21,271點 台積電收平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股20日終場上漲13.16點收21,271.63點，成交量4,440.26億元。台積電（2330）20日收平盤價835元。

20日成交金額大且上漲者有：所羅門、聯發科、廣運、佳能、新日興、晟銘電、第一銅、正崴、佳能及金居；走勢疲軟者有：華航、長榮航、華新、大成鋼、華碩、雄獅、雙鴻、奇鋐、志聖及山富。

第一金投顧表示，因台股目前在高檔，創高後難免震盪，520總統就職，新總統演講聚焦五大信賴產業，包含 AI、半導體、軍工、安控及通訊族群，5月22日輝達財報、6 月 COMPUTEX 展、蘋果 WWDC 等題材發酵，資金有望回歸 AI 及景氣復甦相關，包括 IC 設計、記憶體、面板、手機、PC/NB 及 Server 組裝皆受到矚目。

選股回歸基本面，尋找高成⻑型、高殖利率保護的個股，大型股找低基期 AI 權值股，中小型股留意具成⻑潛力、虧轉盈等轉機股，漲多個股可等待拉回再作⻑線佈局，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。

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