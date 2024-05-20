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政府資金引導散戶進場低接 大盤終場以21271.63點收紅

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
520總統就職大典，台股動向也引起民眾關注。記者曾原信／攝影
520總統就職大典，台股動向也引起民眾關注。記者曾原信／攝影

政府基金大型行庫低接引導散戶資金進場力抗逆風 ，大盤終場以21271.63點收紅。新總統賴清德的上任演說發表「兩岸互不隸屬」的類兩國論論述，使台股盤中遭遇逆風，一度大跌逾150點，不過在政府基金及大型行庫進場低接，歷時近2小時的努力之後，台股終場以漲13.16點、大盤指數21271.63點收紅，成交量更放大到逾4440億。

原本台股早盤開出520慶祝行情，上漲80多點，但過了11點半之後，盤勢急轉直下，最低更跌逾150點，市場紛紛揣測，是由於賴總統在總統就職演說中，指出：「兩岸互不隸屬」，已形同兩國論，因此才使台股豬羊變色。

由於台股目前已經處於高點，尤其是原先市場預期第二季台股會回檔，但先前回檔的跡象並不明顯，因此市場原本就有觀望的氣氛，包括在520之後，市場也有預期，在所謂的「慶祝行情」結束之後，漲多拉回的可能性不低，尤其賴總統的兩岸政策，牽動台海情勢，更是必須觀察的重要指標，因此賴總統的兩岸論述出來之後，使台股慶祝行情在盤中出現變化。

但政府四大基金及大型公股行庫，在台股大跌逾150點之際，已有進場護盤低接，因此截至近12點，台股的跌勢大幅收斂50點，終場收盤時，終於把指數再拉回到平盤之上小收紅。

對於新總統的兩岸政策未來對台股的影響，市場也有不少聲音認為兩岸關係早已不好，因此兩岸政策影響會下降，重點仍要回歸到美股及經濟面的影響。至於政府及行庫資金進場護盤的影響，包括華南投顧董事長儲祥生及統一投顧董事長黎方國都認為，其實市場資金進場低接的也不少，因為新總統的兩岸論述，還在大家預期範圍之內，因此也不致造成多大的恐慌。

華南投顧董事長儲祥生就分析，台股影響最重要的變數，仍要回歸到美股及經濟面的部分，至於兩岸政策上，除非兩岸兵戒相向，或看對岸如何回應此事、採取何種行動，否則影響有限，他認為政治面的影響都是一時之間，真正影響的仍是經濟面。例如美國總統大選，川普當選之後市場也一度緊張，但最後美股行情仍持續。

儲祥生也表示，兩岸關係不好已經很長一段時間了，他認為新總統的兩岸論述，對台股影響不會持續太久，此外，台股大盤指數在2萬1千多點，本來就處於高檔，當大盤指數下來時，一定會有投資人進場低接；至於新總統政見對台股的影響，尤其是兩岸政策，儲祥生建議要多觀察幾天：「不能一天之內就定奪，後面政策怎作最重要！」甚至他也認為，賴總統亦有可能在兩岸觀光政策上採取開放態度。

統一投顧董事長黎方國也認為，台股大盤指數原本就處於高檔，因此下來之後，一定會有投資人進場低接；至於賴總統的兩岸政策論述，黎方國則認為，這些本來就在市場的預期範圍之內，並沒有超出預期，所以對台股的影響也相對有限。

儲祥生 兩岸政策 台股

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