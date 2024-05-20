賴清德520就職演說嚇到觀光股 這兩檔個股從大漲到跌停

520新政府上任，市場對兩岸旅遊政策利多有所期待，早盤吸引買盤追價觀光股，不過，賴清德總統上午發表就職演說中向中國大陸喊話，停止對台灣文攻武嚇，正視中華民國存在的事實；並向國人喊話「即使全盤接受中國主張，併吞企圖不會消失」，觀光股盤中急殺，尤其旅行社股幾乎全軍覆沒。

賴清德總統今天以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職說，他表示，大家應該了解，「即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失」。他也提到，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，為了國家的生存發展，他將透過民主的力量，團結所有人民，壯大國家。

賴清德的演說影響今日觀光股表現，早盤還一度慶祝520行情的旅行社股與飯店股盤中出現急殺，其中，五福（2745）盤中原先漲至154.5元，漲幅逾8%，來到歷史新高，但午盤急殺一度來到跌停價位，震幅近20%，山富（2743）同樣盤中急拉來到191.5元，上漲逾7%，創下歷史新高，之後又一度急殺跌停，來到160.5元，龍頭股雄獅（2731）盤中一度來到179.5元，差一檔攻上漲停，但盤中股價翻黑，震幅也超過一成。

法人表示，不少旅行社股股價已來到歷史新高，因此對盤面風吹草動的承受力較弱，對兩岸議題也十分敏感。不過，今日就職演說也提到，「兩岸可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」兩岸交流若能陸續恢復，對旅行社股與飯店股的短期評價有正面激勵，但若新政府上台後，未對大陸釋出具體善意，則不利後續兩岸觀光談判進度。整體而言，仍須觀察台灣政府對於兩岸觀光及直航議題後續釋出的政策鬆綁及實施時程。