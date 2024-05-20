永豐化學被停業、醫院輸液告急 南光、濟生跳空漲停鎖死

永豐化學近期申請藥品許可證展延，遭食藥署發現實驗數據造假等，勒令停業，但由於永豐生產的輸液產品市占超過七成，造成藥品傳出缺藥情形，健保署、食藥署20日將與藥廠舉行會議。提供替代藥品的南光（1752）、濟生（4111）今雙雙跳空大漲，股價攻上漲停鎖死。

永豐化學日前因展延許可證時，被發現有三大缺失，實驗數據造假、人員無法執行產品異檢、屢發生違規且沒有改善，嚴重違反PIC/S GMP規定，加上許可證到期，依規定勒令停業。

但永豐化學生產項目以大型生理食鹽水注射液、葡萄糖液、抗生素製劑為主，主要銷售對象為大型醫療院所，市占超過7成，遭到食藥署勒令停業後，導致大型醫療院所手術、洗腎室等需使用的輸液貨源陷入停擺，台大、長庚、北榮等醫院向藥師公會求助，事件才因此爆發。

衛福部長薛瑞元表示，健保署、食藥署20日將與藥廠舉行會議，共有南光、信東、台灣大塚、台裕、濟生等五家國內業者提供替代藥品，健保署副署長龐一鳴說，將會一家、一家的談，主要是討論生產價格、產能等細節。

南光產品包括大型輸注液、小型注射劑(安瓿、管瓶)、凍乾注射劑、預充式注射劑、預混式靜脈輸注液等，第1季營收5.28億元，稅後純益5,469萬元，每股純益 0.54元。

濟生為國內主要洗腎透析液系列產品製造廠，目前供應量約佔全台六成，並配合新式洗腎機持續開發血液透析用粉/液產品組合。第1季營收2.67億元，稅後純益2,312萬元，每股純益 0.41元。