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賴清德520就職演說完 大盤跳水急殺逾百點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
賴清德發表就職演說時，台股加權指數下殺。(記者陳易辰／攝影)
賴清德發表就職演說時，台股加權指數下殺。(記者陳易辰／攝影)

第16任總統就職典禮20日登場，總統賴清德進行就職演說，不料，在演說一結束，原本力守紅盤的台股大盤指數出現跳水急殺，由約11點30分左右翻黑，隨後急跌至21,102.18點，下跌156.29點。

台股20日以21,278.38點開出，上漲19.91點，一度拉升至21,338.35點，但在總統賴清德就職演說後，指數出現急殺，觀光股、航運股、生技股等由紅翻黑，權值股台積電、廣達、鴻海等跌勢加重，金融股則是力守紅盤，成為撐盤指標，指數一度急殺至21,102.18點，下跌156.29點，盤中高低點震盪達236.17點。

第16任總統就職典禮20日登場，賴總統演說時提到，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

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