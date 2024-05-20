Nvidia 機器人題材激勵 所羅門盤中股價創新高

輝達（Nvidia）本周財報及法說會公告在即，加上執行長黃仁勳將在下月初的 Computex 展期間來台發表演說，外界預期，屆時將有望釋出AI與機器相關訊息，激勵所羅門（2359）股價20日續強，盤中股價創下新高。

輝達將於美國時間22日盤後後公告財報，同時將舉行法說會，屆時將會釋出第1季財報及未來營運展望，加上輝達將於台灣時間6月2日在台大體育館舉行 Computex 展前演講，預料將會釋出更多AI未來願景，加上對於機器人生態系的布局。

在外界預期輝達將全力衝刺AI機器人市場的期待下，推動所羅門股價近日不斷攻高，目前盤中股價上漲超過6％，股價暫時超越140元，盤中股價創下超過歷史新高價位。

據了解，所羅門主要是透過電腦視覺解決方案切入機器人市場，先前就曾切入製鞋工廠的自動化機器人設備相關大單，現在已經打進數家機器人手臂大廠，成為被輝達相中為合作供應鏈的關鍵之一。