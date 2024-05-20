降息預期消退 台美多重配置正夯

由於通膨數據表現持續高於市場預估，降息預期自第一季以來大幅消退，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，考慮大型科技股及部分收益型資產評價可能回調，4月起即提高流動性及短債部位，同時富邦全球風險指標（GRI）亦顯示空倉訊號，但預計隨市場逐步消化降息預期消退失望情緒後，市場有反彈機會，此時更凸顯以多重資產進行布局的重要性。

觀察近期美國展望，薛博升認為，短線Fed降息預期不確定因素，加上美國選舉大選持續干擾下，美股短線表現將相對震盪，然中線就經濟基本面的角度觀之，美股年底前仍有漲勢可以期待。根據FactSet預估，今年EPS年增率高點將落在第4季，2025年獲利增幅將高於2024年，看好通訊服務與資訊科技類股。

薛博升進一步指出，觀察2019年Fed預防性降息時，標普500指數各產業類股表現，其中資訊科技漲幅逾四成至42%，表現最佳，其次則是通訊服務漲幅逾二成至23%。隨著企業獲利逐漸轉佳之下，且今年逢美國總統大選年，美股後市仍有行情可期，此時回檔修正反而提供較佳的進場佈局時點。

至於台股方面，受惠三大利多加持之下，5月台股行情不看淡。第一，520行情將至，統計過去2000年至今，共6次520總統就職後，5日、10日及20日，隨著政策利多發酵下，皆帶動台股有不錯正報酬；第二、AI巨擘Meta、微軟、Google等表示今年將擴大AI資本支出，意味鴻海與緯創等AI相關供應鏈訂單能見度將提高，且市場預估AI大廠2025年獲利將呈現雙位數增長，AI類股將助漲5月台股多頭；第三、上市櫃公司5月中前將公布首季財報，法人預估整體獲利上看新台幣8,500億元，儘管第2季為傳統淡季，但鑒於新台幣匯率貶值，法人上修獲利至新台幣8,000億元，合計2024上半年將逾新台幣1.6兆元，獲利可望淡季不淡。

薛博升表示，先前考慮大型科技股及部分收益型資產評價可能回調，富邦台美雙星多重資產基金暫時低配股票、REITs等風險性資產，增持金融特別股ETF、短天期美國公債、台灣低波動高股息ETF等降低投資組合波動。持續看好AI發展趨勢，但預期第2季台美兩地股市震盪發展，因此持股相對第1季分散，保留具市場領先地位的個股，同時將估值偏高之個股分散至低基期或非科技行業，包含再生能源、醫藥等，投資人可著眼長線角度進行布局。