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半導體業下半年有望全面復甦 專家曝卡位 AI 行情的關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
投信發行台股半導體ETF近3月績效、規模和受益人數變化統計。（資料來源：CMoney、2024/05/17）
投信發行台股半導體ETF近3月績效、規模和受益人數變化統計。（資料來源：CMoney、2024/05/17）

SEMI 最新報告預估全球半導體產業下半年有望全面復甦，另外，OpenAI 新模型 GPT-4o 問世，再度引起各界關注，AI科技大勢將持續引領全球科技發展，其背後所需的高速運算能力和資料處理能力，更需仰賴台灣半導體業，財富管理專家認為，投資人卡位AI行情不用捨近求遠，可多加善用台股半導體 ETF 來卡位布局，掌握成長契機。

半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會（SEMI）最新報告，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦。

財富管理專家表示，觀察市面上五檔台股半導體 ETF，近期都有不錯表現，近3月績效以00927群益半導體收益表現最佳，累積漲幅近10.39%，是五檔台股半導體 ETF 中期間漲幅達雙位數者，其次則為00904新光臺灣半導體30，期間上漲8.57%、00913兆豐台灣晶圓製造則以8.34%緊追在後。

值得關注的是，從這五檔 ETF 近3月規模與受益人數變化來看，同樣也以00927的增長最為強勁，近3月規模成長42.07%、受益人數成長24.78%，推測是台灣投資人除了偏好半導體科技股外，對於高息投資也青睞有加。

財富管理專家指出，00927的選股策略不僅挑選獲利與營運實力堅強的台灣半導體企業，還進一步從中挑出股息配發能力強的公司，切中投資人既想要掌握AI半導體成長行情，又想要顧及存股收益目標之雙重需求，因此市場的偏好提升，也反應至規模與受益人數的成長。

群益半導體收益 ETF 經理人謝明志表示，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，AI應用商機與需求擴大提振半導體產業復甦力道，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，主因台灣是全球極少數擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈之地，在AI晶片的製造與封裝為全球重要指標，整體半導體產業成長動能可期，建議投資人不妨伺機透過選股並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

00904新光臺灣半導體30 AI GPT-4

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