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航海王休息鋼鐵人接棒？燁興亮燈漲停、大成鋼爆量上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
大成鋼的美國倉庫。大成鋼／提供
大成鋼的美國倉庫。大成鋼／提供

美國拜登政府針對中國大陸的鋼鋁、起重機、半導體等產品課徵高關稅，其中，對大陸進口的鋼鐵和鋁產品關稅將從目前的7.5%提高到25%，鋼鐵股20日群體上揚，燁興（2007）盤中攻上漲停板至12.95元，千興（2025）、海光（2038）大漲逾7%，大成鋼（2027）、新鋼（2032）漲幅5~6%。

美國拜登政府針對中國大陸的鋼鋁、起重機、半導體等產品課徵高關稅，業內人士透露，此舉對台廠相對有利。中鋼（2002）專家說，由於美國用鋼需求無法自給自足，仍需依賴大量進口，這項做法一度造成美國鋼價大漲，比價效應下，拉抬全球鋼鐵行情向上提升，連帶煤鐵礦等鋼鐵原物料同步走揚。

不過，上市鋼廠主管說，國際鋼市起落不一，大陸寶鋼熱軋底材每公噸漲人民幣50元，越南河靜、和發等鋼廠新盤價漲20至25美元，但鞍鋼、本鋼卻開出平盤，美國與歐洲行情下修。豐興（2015）、威致（2028）、海光（2038）等鋼筋廠先前為刺激買氣，看準國際廢鋼行情走跌，也祭出降價搶單。

大成鋼第1季營收為232.25億元，比去年同期的289.67億元，減少19.8%；稅後純益達10.83億元，相較去年同期的19.8億元，減少45.3%，每股純益0.47元。

法人表示，大成鋼從去年開始受限於下游庫存調整，及聯準會接連升息，打亂市場復甦步調，客戶下單轉趨觀望，以致營運呈現衰退態勢。不過目前大成鋼下游客戶庫存已降至合理水位，庫存去化告一段落，若如預期今年聯準會進入降息循環，該公司主力市場北美地區的出貨量可望回升，挹注營運表現。

大成鋼 鋼鐵股

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