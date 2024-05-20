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銅價飆新高 第一銅盤中漲停鎖死 華新、華榮股價上衝

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
國際銅價周一再創歷史新高。路透
國際銅價周一再創歷史新高。路透

國際銅價周一再創歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨一度上漲1.7%，達到每噸10,848美元，另紐約市場銅價上周已創歷史新高。銅價創高帶動第一銅（2009）、金居（8358）和電纜等銅概念股上漲，第一銅盤中大漲逾9%，華新（1605）、華榮（1608）強漲7~8%。

據道瓊市場數據公司，紐約商品交易所（Comex）7月期銅17日漲3.6%收每磅5.05美元，美國銀行（BofA）預期，人工智慧（AI）已引發資料中心建置潮，而銅是資料中心電纜的關鍵原料。BofA表示：「儘管電動車的需求仍在成長，但速度已趨緩，市場把焦點轉向建設資料中心所需的銅。」

國際能源總署（IEA）預期，在2026年，資料中心的電力需求將攀抵1,000多兆瓦時（TWh），是2022年的兩倍多。另根據 GlobalData 的預測，到2030年，全球對於銅的需求將以 3.3%的複合年增率（CAGR）成長，並超過產量的2.7%的複合年增率，預計供應將出現大幅的短缺。

銅的需求增加，但智利銅業委員會Cochilco公佈的最新數據顯示，智利3月銅產量小幅下降，整體銅產量較去年同期下降0.7%，總產量為43.3萬噸。智利知名礦商－安託法加斯塔表示，由於該公司位在洛斯佩蘭布雷斯 Los Pelambres 地區的銅礦礦石品位下降，導致第1季銅產量年減11%。

銅價上漲帶動第一銅、電器電纜類股走高，第一銅盤中攻上漲停板至54元，成交量超過5萬張；華新也大漲逾8%，上漲超過39元，其餘電器電纜股也大漲，華榮漲幅逾6%，億泰（1616）、榮星（1617）、合機（1618）等漲幅逾3%。

智利 電纜

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