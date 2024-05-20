520行情總回顧 7次總統就職台股漲跌一次看

總統賴清德、副總統蕭美琴今天上午9時在總統府宣誓就職。台股上週強漲連續4個交易日改寫歷史新高，內外資三大法人同步進場營造「520行情」熱度。投資人到底還能不能追創新高的台股，回顧過去7次總統就職後的台股表現，法人進一步分析後續台股動能及熱門題材。

回顧7次總統就職後台股表現

時間倒帶回到1996年，總統、副總統首次由公民直選，總統李登輝以54%的得票率勝出，成為中華民國政府遷台後首屆民選政府。根據Cmoney的資料統計，當年520總統就職的之後1週、1個月和3個月，台股分別上漲2.14%、10.06%和4.89%，520慶祝行情從此成為台股關注的焦點話題。

但是再進一步分析，2000年總統陳水扁就任後，之後1週、1個月和3個月台股全下跌，跌幅分別為2.63%、1.47%及6.38%；2004年陳水扁續任，只有就職後1週台股上漲3.74%，時間拉長之後1個月和3個月，台股分別下跌4.45%和3.31%。

總統馬英九於2008年、2012年520就職後，台股也是下跌居多，尤其2008年碰到金融海嘯，520後1週、1個月和3個月，台股分別重跌3.2%、12.86%和22.36%，是歷次總統就職後台股表現最差的一次。

相較之下，總統蔡英文主政期間，除了當沖降稅減半活絡交易、吸引台商回流、打造新經濟產業聚落及掌握地緣政治半導體產業優勢，配合全球股市大多頭走勢，2016年和2020年兩度總統就職，之後1週、1個月和3個月台股全面上漲，尤其是3個月後，漲幅皆超過1成。

「520行情」影響因素 內外環境都需關注

法人分析，從數字來看，「520行情」並不明顯，如果從2000年起算，漲跌幾乎是各占一半，勝率50%，主要影響因素還是在總體經濟的大環境。而心理面的因素大於實質面，政府新人新政、政策做多的聯想，對投資人而言，在心理上多少會有一些加分效果。

如果從實質面的角度來看，總統就職典禮固定在520舉行，5月對於出口廠商而言，向來有「五窮六絕」的說法，因應下半年耶誕節採購旺季的訂單還沒開始出貨，5、6月是電子業的傳統淡季，不利股價表現。

此外，5月為所得稅申報期，許多上市櫃大股東會申報轉讓持股，投資人會抽調現金，以利繳交稅款，這段時間在籌碼面也是居於下風。

投資專家分析 今年「520行情」有影？

第一金投顧董事長陳奕光觀察，台股主要還是和美股連動，4月中旬美股回檔，台股跟著受影響，加上台積電法人說明會對全球半導體展望略為保守，台股從20883點跌到19291點，大跌1592點，無法倖免於難；但相較美股主要指數全跌破季線，台股始終力守季線之上，下跌即見擁護買盤，韌性十足；之後的V型反彈，台股也是率先創新高，520行情有影。

陳奕光認為，這波台股回彈已重登新高，就一般技術面定義來看，反彈超過0.8，台股現在已經不只是反彈，而是變成回升。他看好這波行情還沒結束，有機會延續到520就職典禮之後。

第一金投信點名，選前政見對應的相關產業受到高度關注，包括半導體、人工智慧、軍工、安控和通訊等「5大信賴產業」，有望受惠政策推動，長線發展值得期待，有機會成為520之後的市場聚焦。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，520就職行情助攻，台股下檔有買盤支撐，接下來6月初台北國際電腦展（COMPUTEX）就要登場，各種AI應用，尤其是新的AI PC、AI手機等AI邊緣運算裝置將密集推出，此為台灣的強項，相關廠商有機會受惠產品升級浪潮。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪分析，目前美股4大指數重回多頭排列，台股也強勢跟進，表現居亞股之冠；第3季企業營運成長動能將加速，外加AI題材加持，台股相關供應鏈率先受惠，企業獲利有望進一步揚升，推動本益比續揚。

不過法人也提醒，520總統就職前台股已經大漲一段，且站在歷史高峰，投資人仍得居高思危，提防520之後漲多拉回、利多出盡，另須關注兩岸政策等相關議題對市場心理面的影響。