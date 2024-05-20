中國經濟數據 零售增長停滯 固定資產弱復甦、工業生產超預期

中國近期經濟數據表現強弱不一，其中，零售增長停滯不前、固定資產因地產而弱復甦、工業生產則是超預期增速。

大型法人機構表示，在中國零售銷售方面，4月零售銷售月減0.8%、年增長2.3%，來到2022年12月以來最低表現，明顯不如當初市場預期的3.8%。其中，除去汽車外消費品零售年增長3.2%，另外餐飲零售4.4%也高於商品零售的2%，顯見電動車購買力減弱是拖累零售動能走弱主因。

值得注意的是，這次實物商品網路零售額人民幣3.7兆元，年增長高達11.1%，占比23.9%、也長期穩定於20%之上，代表零售銷售仍在長期復甦階段，只是民眾對基本消費外品項因房地產景氣不佳持續縮手。

展望未來，從4月底開始，官方在各城市推出鼓勵消費政策，包括提供有限購車補貼，或是推動企業及家庭升級機器家電計劃，但效果預期僅能維穩零售動能不為負值，目前零售店家還在做低價促銷，預期動能仍將停滯一段時間。

在中國固定資產方面，1至4月城鎮固定資產投資年增長僅微降0.3%、來到年增長4.2%。細項中，領頭羊仍是基礎設施投資年增長的6%，以及製造業投資增長的9.7%，也仍因房地產開發投資下降9.8%，因此拖累整體固定資產投資動能。

展望未來，從房地產銷售數據仍相當疲弱，例如新建商品房銷售面積金額仍下跌28.3%，至少短期仍不會見到房地產開發商能作出像樣的投資，不過，4月PMI中的生產經營活動仍維持55.2，企業投資前瞻指數也回升至58.6，來到2023年6月以來最高水準，代表製造業投資動能有機會上看雙位數增長，這部分可繼續引領固定資產持續穩定於4%~5%附近。

在中國工業生產方面，4月工業生產年增長6.7%超越預期，主要受到製造業生產增速加快，其中高技術製造業增速加快3.7%來到11.3%，對比服務業生產年增長放緩1.5%的3.5%，反映內需消費不振同時與工業產能過剩並存。

展望未來，工業產品持續有產能過剩現象，業者必須採取低價策略促銷，不僅獲利仍將持續壓縮，也會造成內需持續不振的惡性循環。所幸受惠於設備更新及積極擴大中間品貿易出口措施，工業生產的量能增速，預期仍可持續超過5% 不是太大問題。