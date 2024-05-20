今年台股科技基金規模增胖70億 這檔明星基金貢獻逾半

科技業庫存調整結束，企業獲利回到成長軌道，使今年台股由科技股領軍，不斷刷新歷史高點記錄。台股上漲也帶動全市場台股基金規模持續增胖，並以科技型基金規模成長相對顯著。今(2024)年來全體台股基金規模成長5.14%，其中科技型基金規模增幅更達到6.06%。統一投信表示，6月台北國際電腦展(COMPUTEX)將有多項AI新品發表，加上多家半導體巨頭領導人來台演說，AI題材發酵有望為科技股帶來正面效應。

根據投信投顧公會統計至4月底數據，不含新成立基金，26檔台股科技型基金今年來規模成長70.59億，超過一半的規模成長來自統一奔騰基金。這檔基金今年來規模增加40.53億，增幅達32.05%。雖然4月新基金募集使整體台股科技基金規模增加至1234.68億元，但因電子指數收黑及投資人獲利了結，因此在扣除新基金後，整體規模反而萎縮24.93億，減幅1.98%。不過，統一奔騰基金4月獲投資人逢低加碼，帶動基金規模逆勢增加3.49億，月增幅2.14%。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，聯準會宣布放緩縮表速度，並強調目前美國無停滯性通膨的可能性，降低市場對通膨降溫速度放緩和聯準會貨幣政策風險的疑慮。最新公布的美國非農就業數據也顯示，勞動市場已出現降溫跡象，減輕通膨壓力，使市場對聯準會9月降息預期提升，投資情緒轉向正面。以基本面來看，企業獲利已開始落底回升。AI NB、GB200等AI新品即將發表，加上第3季為科技產業傳統拉貨旺季，使科技股後市仍有表現機會。

產業方面，陳釧瑤表示，投資主軸仍為AI，包括B100/GB200 晶片的新供應商、AI NB相關供應鏈，同時布局蘋果新產品規格提升受惠股。而彩色電子書及四色電子紙供應鏈，因庫存調整已至尾聲，且下半年有新品拉貨力道，營收將出現明顯拉升，也是看好類股之一。