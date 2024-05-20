迎接520 台股開盤上漲19點、台積電開跌1元

台股20日開盤指數為21,278.38點，上漲19.19點。台積電（2330）開盤價為834元，下跌1元。

群益投顧表示，大盤指數上周五（17日）在連五漲後首收跌，量縮守穩短期均線，偏多趨勢未變。後520行情重新接軌國際，續參考短期技術面換股操作因應。

操作題材可留意：

美提高陸進口關稅，台太陽能廠迎轉單─賴政府延續非核家園政策。拜登政府日前宣布對陸進口商品開徵更高關稅，太陽能電池關稅將從25%提高到50%，並取消中國大陸及東南亞四國進口雙面太陽能電池模組關稅豁免，台廠可望受惠。

上周五美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,003.59點，上漲134.21點、漲幅0.34%；S&P500指數上漲0.12%；那斯達克指數下跌0.07%；費半指數下跌0.69。

道瓊工業指數首度收在40,000點之上，所反映的不僅是投資人重燃對聯準會（Fed）下半年降息的期望，也體現美國經濟遍及各產業的成長實力。本周將面臨輝達（Nvidia）財報的考驗，攸關人工智慧（AI）推動的美股漲勢能否延續。上周五Fed官員持續冷卻降息預期，大鷹派理事鮑曼表示，如果通膨進展停滯或逆轉將願意支持升息，美股四大指數漲跌互見，道瓊收上4萬點大關，台積電ADR小跌0.36%。

三大法人上周五集中市場合計買超93.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超13.4億元，投信買超72.4億元，自營商（自行買賣）買超26億元，自營商（避險）賣超17.9億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.14億元偏空部位，自營商則布局0.14億元偏空部位。兩主力上周五小減偏多部位變動有限，由於自營商偏多部位仍高達4.12億元，偏多看待。選擇權未平倉部分，5月 W4 週選價平近九檔賣權最大未平倉仍為 21,000 點，買權最大未平倉仍為21,700點，最大OI區間中性。

期貨方面，外資夜盤加碼1,180口空單，日盤則加碼170口空單，未平倉淨空單增至-9,174口；十大特定法人大幅加碼3,020口空單至-8,394口。外資自上周三夜盤起轉向做空，空單迅速重新回升至近萬口水位，上周五小幅加空，偏空看待。十大特法亦逢高加碼做空，偏空看待。

在通膨不確定因素暫除後，台指期延續五日線之上的緩漲格局。三大法人雖積極追高買超台股現貨，但外資、十大特法期貨逢高轉向做空，週五仍持續小幅加空，可能成為近兩日台指期漲勢暫緩的原因之一。依現貨偏多、期貨偏空的籌碼格局，研判台指期短空長多，可能將出現漲多拉回行情，向下測試五日線，或 21,000 千點整數大關、而後重啟漲勢再戰史高。