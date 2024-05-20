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SCFI 續漲 法人績唱旺航海王

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
SCFI運價指數大幅反彈。（路透）
SCFI運價指數大幅反彈。（路透）

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）截至上周為止，歐美各主要航線全面上漲下，法人機構表示，考量紅海事件有利去化市場過剩運力，第2季運價走勢優於預期將有利市場調升航商獲利預估，持續看好長榮（2603）及陽明海運（2609）後市。

截至5月17日為止，SCFI指數為2520.76點，較前一周上漲9.3%，為2022年9月9日以來的新高水準，其中，美東線上漲8.3%，美西線上漲14.3%，歐洲線上漲6.3%。

分析師表示，SCFI指數自5月開始大幅反彈，由於市場閒置率處於1%以下的低檔水準，加上即將進入需求旺季，5月中旬漲價執行成功，而6月運價亦有望維持在高檔水準。加上第2季進入美洲線合約價談判時點，今年以來市場現貨運價與合約價仍存在較大差距，在紅海危機未見緩解的情況下，合約價調漲機率將相對較大。

獲利方面，航商運價認列至營收通常約遞延1~2個月時間，加上紅海事件繞道導致認列時點可能需較長時間，因此，5月之後的高運價有較高機率是認列在第3季，倘若第2季下旬現貨運價仍維持高檔，將有利推升市場對於航運王第3季獲利的調升預期。

長榮 陽明海運

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