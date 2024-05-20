永豐投顧：以上市股票為首選 操作利用回檔機會謹慎加碼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，從上市指數與上櫃指數的走勢看，強弱勢相當明顯，就算是觀察扣除台積電（2330）的上市指數，也是創新高，不像上櫃指數還沒過高。由此可以大致說，大公司表現平均優於小公司。其實這種現象也存在於美國，比較美國S&P 500、NASDAQ與羅素2000，股價表現與營運比率都是大公司較優，建議以上市股票為首選，操作可利用回檔機會謹慎加碼。

上周美國CPI數據公布，只有CPI月增率0.3%比市場預期的0.4%稍低，股市就視為有利訊息，由此可看出美國股市多頭氣氛。投資人經歷4四月的調整後，對於市場走向有些無所適從，在鮑威爾再次發出訊息後，應該靈敏地捕捉氣氛，回到多頭陣營。

5月開始進入股東會旺季，隨後則是密集除息，而股東會議題往往有增發股息的意外，其實從國巨（2327）、鴻海（2317）、台積電提高股息可知，上市公司也在迎合市場，做多企圖明顯。根據統計，目前有一定市值規模、殖利率4%以上的個股數量有限，高股息基金必須爭搶，有利股價。

台積電 美國 高股息

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