日股甫入「初升段」 野村投信：日股未來十年將成全球最具成長市場

日股今(2024)年4月以來回檔整理，即便如此，日本股市已走出失落的30年，越來越多日本企業響應治理改革、並開始積極回饋股東，今年截至4月底，日股已有587家企業提高股利發放，384家企業宣布實施股票回購，數量皆創下歷年同期新高。野村投信表示，預期日股在政策利多、公司治理改革、擺脫通縮邁入通貨復膨、外資持續湧入、以及弱勢日圓帶動觀光動能等等利多齊聚之下，日股後市仍有向上擴增空間，投資人可布局主動型日股基金，掌握日股本波投資動能。

日本4月份製造業PMI初值自48.2上升至49.9，服務業PMI初值自54.1上升自54.6。雖製造業仍處於50榮枯線下方萎縮區間，但逐漸回升至榮枯線50，指數拉抬產業信心，4月日銀(BOJ)貨幣政策會議維持基準利率0-0.1%不變，並將按照3月例會決議持續購買日本公債和公司債。日銀總裁植田和男表示，若通膨趨勢上升，日銀將再度進行升息，升息時間點將取決於物價趨勢。日銀原本死守的超寬鬆政策立場終於在3月轉向，終結長達8年的負利率政策，此為2007年以來首度升息，但經濟復甦仍脆弱，料將使日銀放慢緊縮貨幣計畫。

日圓一度重貶跌至34年新低，鑒於日本經濟料將保持相對穩健復甦，高盛上調2024財年日本東證指數每股純益成長的預測至12%，隨後兩年預計分別為8%和7%，並指出在這三年裡美元將兌日圓將維持在145日圓附近，而之前的觀點是在這期間日圓會持續升值。根據日本財務省5月16日公布統計數據顯示，5月5~10日當周)外資連續第三周加碼日股6,608億日圓；今年以來，外資買超日股的累計金額衝破5兆日圓大關、來到5兆5,437億日圓。

在公司治理方面，野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值基金經理團隊分析表示，截至2024年3月底，東證主板已有54%的企業按照要求提供改善股價淨值比(P/B ratio)與股東權益報酬率(ROE)行動的初步計劃，預估未來二至三年的時間此行動將持續發酵。強勁的盈利成長將支撐日本股市續漲。東證指數的價格目標漲幅高於其他全球指數，彰顯了分析師對日本股市的樂觀情緒：東證指數整體目標價較1月中旬低點上漲超過12%，高於MSCI AC全球指數約8.5%的漲幅。

野村投信投資策略部副總張繼文進一步補充，日企改革並非曇花一現，也吸引外資續抱日股，根據日本財務省公布的統計資料，截至5月10日，2024年以來外資累計買超金額進一步擴大至5.54兆日圓，超越近十年的任一單年度紀錄，高盛報告進一步指出，日本價值股一直跑贏大盤，漲勢可望持續。未來日本企業將持續完善公司治理，提升資產負債表上的資本效率和積極回饋股東，從而幫助日股享有價值重估(Re-Rating)的上漲動能，因此日股榮景現在才正要開始。

隨著日本2024年春鬥薪資調高至5.28%，日本央行罕見終止負利率，激勵日股漲勢，加上外資強力助攻，PBR改革助燃日企轉骨、企業獲利提升、岸田活化新創生態體系、加上岸田文雄加碼宣布從2024年起，「日本個人儲蓄帳戶」NISA帳戶的免稅額度大幅提高三倍，至每年360萬日圓（約新台幣80萬元），可望加速日本國民將銀行存款轉移到股票、基金或其他證券產品，NISA政策召喚散戶大軍回流日股等利多題材不停歇，日股行情有望延續攀向新高峰。從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股都具備極佳的亮點，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，建議可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。