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台股預估8月列窄基指數

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股金龍年來盤面呈台積電「一個人的武林」，占市值比重連續突破三成，可能遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）在8月改列為窄基指數，港交所的摩台指恐將同時遭改列。不過法人認為，台股最快今年底有可能自窄基再次轉列為寬基指數。

台股近期在航海王、金融、軍工等族群奮起，搭配台積電強勁表現，指數連連改寫歷史新高，並飛越21,000點大關，但台積電仍是內、外資聚焦所在，短線市值占台股比重再次突破32%，同時，是自3月4日以來連續第52個交易日突破CFTC對窄基指數定義的三成門檻。

國內有關單位已在4月下旬正式通知CFTC台股此一狀況，意即台股確定將遭改列為窄基指數，預計CFTC將在三個月內、也就是7月底前做出決議、並可能自8月1日起，將台股改列為窄基指數。

台股在2021年4月1日至2022年10月24日在遭列為窄基指數期間，外資大賣台積電86.5萬張、金額達4,312億元，對台股整體賣超金額達1.44兆元。

此外，在港交所掛牌交易的摩台指，此次也將因台積電權重過高而遭改列窄基指數；至於在新加坡交易所交易的富台指，則因當初在設計該指數時，訂定單一個股權重20%的天花板限制，因此，並無遭改列的危機。目前富台指每日交易口數約在5~6萬口、而摩台指則有5,000餘口的水準。

至於台股何時可再轉列為寬基指數，同樣需三個月、有45個交易日以上，未出現單一個股市值比重逾30%門檻，也就是在CFTC在7月底做出決議後，最快在今年底前，台股才有可能再次列為寬基市場。

台積電 台股

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